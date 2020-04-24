Мэрия Львова отказалась вернуть России прах разведчика Кузнецова

КИЕВ, 24 апр – РИА Новости. Исполнительный комитет Львовского городского совета снова отказался возвращать России останки советского разведчика Николая Кузнецова из-за нежелательности официальных контактов с РФ во время конфликта в Донбассе, об этом сообщается на сайте городского совета.
Прах Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960-м году – он погиб 9 марта 1944 года в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей. Ранее его племянница и руководство Свердловской области направили в Львовскую мэрию письмо с просьбой эксгумировать останки советского разведчика для дальнейшего перезахоронения их на территории России. Мэр Львова Андрей Садовой заявлял в феврале, что вопрос о возвращении останков советского разведчика Кузнецова в Россию будет рассмотрен львовским горсоветом только после возвращения на родину задержанных в РФ украинцев.
"Мы подготовили решение об отказе в предоставлении разрешения на перезахоронение, учитывая позицию государственных институтов", - приводит пресс-служба мэрии слова заместителя мэра Львова по вопросам развития Андрея Москаленко.
В мэрии отметили, что при принятии решения городской совет советовался со Службой безопасности и министерством культуры страны. В минкульте заявили, что любые официальные контакты Украины с РФ в условиях существующего конфликта в Донбассе являются нежелательными, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия, "поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время является нецелесообразным и преждевременным".
Служба безопасности, в свою очередь, обещала учесть данный вопрос при восстановлении переговорного процесса относительно возвращения украинцев, удерживаемых на территории России.
Кузнецов в годы войны был заброшен в тыл немцев в район украинского города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта Кузнецов был вхож в круги германских офицеров. Он собирал информацию, представлявшую исключительную ценность для советского руководства. Помимо этого, Кузнецов занимался ликвидацией руководителей германского режима на Западной Украине. В марте 1944 года Кузнецов погиб в неравном бою с украинскими националистами. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацистами, Кузнецову было посмертно присвоено звание героя Советского Союза.
Россия и Украина освободили 7 сентября 2019 года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
9 сентября 2016, 14:06Война с могилами: как на Украине проигравшие мстят победителямИмеет ли право Украина в своем желании "освободиться от советской символики" разрешать вандалам надругательство над памятниками воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Нет - уверен Захар Виноградов, ведь это не только украинская, а наша общая история.