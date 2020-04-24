Мэрия Львова отказалась вернуть России прах разведчика Кузнецова

Война с могилами: как на Украине проигравшие мстят победителям Имеет ли право Украина в своем желании "освободиться от советской символики" разрешать вандалам надругательство над памятниками воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Нет - уверен Захар Виноградов, ведь это не только украинская, а наша общая история.