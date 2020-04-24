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2020-04-24T14:55
https://ria.ru/20200424/1570522700.html
Мэрия Львова отказалась вернуть России прах разведчика Кузнецова
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РИА Новости

Мэрия Львова отказалась вернуть России прах разведчика Кузнецова

14:54 24.04.2020 (обновлено: 14:55 24.04.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМогила Героя Советско Союза Николая Кузнецова, оскверненная неизвестными вандалами, на Холме Славы во Львове. 21 июня 2018
Могила Героя Советско Союза Николая Кузнецова, оскверненная неизвестными вандалами, на Холме Славы во Львове. 21 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 апр – РИА Новости. Исполнительный комитет Львовского городского совета снова отказался возвращать России останки советского разведчика Николая Кузнецова из-за нежелательности официальных контактов с РФ во время конфликта в Донбассе, об этом сообщается на сайте городского совета.
Прах Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960-м году – он погиб 9 марта 1944 года в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей. Ранее его племянница и руководство Свердловской области направили в Львовскую мэрию письмо с просьбой эксгумировать останки советского разведчика для дальнейшего перезахоронения их на территории России. Мэр Львова Андрей Садовой заявлял в феврале, что вопрос о возвращении останков советского разведчика Кузнецова в Россию будет рассмотрен львовским горсоветом только после возвращения на родину задержанных в РФ украинцев.
Мэр Львова Андрей Садовый выступает на митинге, приуроченном к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
7 февраля, 16:00
Мэр Львова назвал условия для передачи праха советского разведчика
"Мы подготовили решение об отказе в предоставлении разрешения на перезахоронение, учитывая позицию государственных институтов", - приводит пресс-служба мэрии слова заместителя мэра Львова по вопросам развития Андрея Москаленко.
В мэрии отметили, что при принятии решения городской совет советовался со Службой безопасности и министерством культуры страны. В минкульте заявили, что любые официальные контакты Украины с РФ в условиях существующего конфликта в Донбассе являются нежелательными, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия, "поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время является нецелесообразным и преждевременным".
Служба безопасности, в свою очередь, обещала учесть данный вопрос при восстановлении переговорного процесса относительно возвращения украинцев, удерживаемых на территории России.
Кузнецов в годы войны был заброшен в тыл немцев в район украинского города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта Кузнецов был вхож в круги германских офицеров. Он собирал информацию, представлявшую исключительную ценность для советского руководства. Помимо этого, Кузнецов занимался ликвидацией руководителей германского режима на Западной Украине. В марте 1944 года Кузнецов погиб в неравном бою с украинскими националистами. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацистами, Кузнецову было посмертно присвоено звание героя Советского Союза.
Россия и Украина освободили 7 сентября 2019 года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Могила Сидора Ковпака на Байковом кладбище в Киеве. На этом постаменте раньше были две звезды Героя Советского Союза
9 сентября 2016, 14:06
Война с могилами: как на Украине проигравшие мстят победителямИмеет ли право Украина в своем желании "освободиться от советской символики" разрешать вандалам надругательство над памятниками воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Нет - уверен Захар Виноградов, ведь это не только украинская, а наша общая история.
20116923
РоссияКирилл ВышинскийАндрей СадовойВерховная Рада УкраиныЛьвовВ мире
Популярные комментарии
Все что могут, воевать с могилами и с памятниками. Опустились ниже плинтуса. Смотреть на них со стороны - жалкое зрелище.
24 апреля, 15:00
И Игорь И
2400000
Укронацисты даже с прахом советских военных героев не гнушаются воевать. Недобитки.
24 апреля, 15:23
Владимир Белогорский
2200000
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