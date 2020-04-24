Путин снял запрет на продажу страховых услуг посредниками в интернете

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий страховым агентам и страховым брокерам заключать договоры страхования в интернете в целях расширения способов продаж страховых услуг, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ снимает запрет на оказание страховыми посредниками услуг, связанных с заключением и исполнением договоров страхования в электронном виде. Они смогут от имени и за счет страховщика оказывать онлайн-услуги, связанные с добровольным страхованием, и обмениваться со страхователем необходимой информацией. Оказание страховым агентом или брокером онлайн-услуг, связанных с обязательным страхованием, допускается в установленных федеральными законами о конкретных видах такого страхования случаях.

При этом вносятся изменения в целях минимизации рисков недобросовестных действий страховых посредников при заключении электронных договоров. Страховым агентам и брокерам запрещается от имени страховщика подписывать такой договор своей электронной подписью и получать от страхователя страховую премию или страховой взнос. Страховой брокер будет не вправе заключить электронный договор от имени и за счет страхователя - физлица или от своего имени, но за счет такого страхователя. Электронный договор, заключаемый страховым брокером от своего имени, но за счет страхователя - юрлица, должен подписываться усиленными квалифицированными электронными подписями страховщика, страхового брокера и страхователя.

Страховые посредники будут обязаны обеспечить возможность ознакомления страхователя с правилами страхования до заключения договора, в том числе путем указания ссылок на документы, размещенные на сайте страховщика, а также получение от страхователя - физлица подтверждения ознакомления с правилами, подписанного его простой электронной подписью. При этом страховщик будет не вправе ссылаться на нарушение страховым посредником устанавливаемых норм как на основание для отказа в осуществлении страховой выплаты или выплаты страховой суммы.

Сейчас создание и отправка страхователем страховщику в электронной форме информации для заключения, изменения, досрочного прекращения договора страхования, получения страховой выплаты осуществляются с использованием сайта страховщика в интернете. Закон допускает направление такой информации с использованием сайтов страховых агентов и брокеров, а также мобильных приложений, устанавливаемых на подключенный к интернету мобильный телефон, смартфон или компьютер страхователя, включая планшетный. Порядок использования такого приложения должен размещаться на официальных сайтах страховщика или страховых посредников.