Путин снял запрет на продажу страховых услуг посредниками в интернете

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий страховым агентам и страховым брокерам заключать договоры страхования в интернете в целях расширения способов продаж страховых услуг, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ снимает запрет на оказание страховыми посредниками услуг, связанных с заключением и исполнением договоров страхования в электронном виде. Они смогут от имени и за счет страховщика оказывать онлайн-услуги, связанные с добровольным страхованием, и обмениваться со страхователем необходимой информацией. Оказание страховым агентом или брокером онлайн-услуг, связанных с обязательным страхованием, допускается в установленных федеральными законами о конкретных видах такого страхования случаях.
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При этом вносятся изменения в целях минимизации рисков недобросовестных действий страховых посредников при заключении электронных договоров. Страховым агентам и брокерам запрещается от имени страховщика подписывать такой договор своей электронной подписью и получать от страхователя страховую премию или страховой взнос. Страховой брокер будет не вправе заключить электронный договор от имени и за счет страхователя - физлица или от своего имени, но за счет такого страхователя. Электронный договор, заключаемый страховым брокером от своего имени, но за счет страхователя - юрлица, должен подписываться усиленными квалифицированными электронными подписями страховщика, страхового брокера и страхователя.
Страховые посредники будут обязаны обеспечить возможность ознакомления страхователя с правилами страхования до заключения договора, в том числе путем указания ссылок на документы, размещенные на сайте страховщика, а также получение от страхователя - физлица подтверждения ознакомления с правилами, подписанного его простой электронной подписью. При этом страховщик будет не вправе ссылаться на нарушение страховым посредником устанавливаемых норм как на основание для отказа в осуществлении страховой выплаты или выплаты страховой суммы.
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Сейчас создание и отправка страхователем страховщику в электронной форме информации для заключения, изменения, досрочного прекращения договора страхования, получения страховой выплаты осуществляются с использованием сайта страховщика в интернете. Закон допускает направление такой информации с использованием сайтов страховых агентов и брокеров, а также мобильных приложений, устанавливаемых на подключенный к интернету мобильный телефон, смартфон или компьютер страхователя, включая планшетный. Порядок использования такого приложения должен размещаться на официальных сайтах страховщика или страховых посредников.
Документ обязывает страховщиков размещать на территории РФ технические средства информационных систем, используемых для обмена информацией. По требованию страхователя страховщик будет предоставлять ему в бумажном виде заверенные им копии электронных документов без взимания дополнительной платы. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а норма об определении профобъединением страховщиков порядка обмена информацией в электронной форме между страхователем, страховым посредником и страховщиком при заключении полисов ОСАГО - через 90 дней.