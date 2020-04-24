Автопрому нужно подставить плечо в условиях коронавируса, заявил Путин

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Автопроизводителям в условиях коронавируса нужно подставить плечо, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
"На автомобильные заводы так или иначе завязаны тысячи предприятий по всей стране. Это и крупные поставщики, и малый и средний бизнес, и розничная сеть, включая автосалоны, сервисные станции и так далее", - сказал президент РФ.
"Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрому, подставить плечо производителям, и прежде всего - поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов, инженеров, рабочих. Чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажи техники, была уверенность в надежности этой совместной работы", - подчеркнул Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.