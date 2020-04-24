Автопрому нужно подставить плечо в условиях коронавируса, заявил Путин

"На автомобильные заводы так или иначе завязаны тысячи предприятий по всей стране. Это и крупные поставщики, и малый и средний бизнес, и розничная сеть, включая автосалоны, сервисные станции и так далее", - сказал президент РФ.

"Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрому, подставить плечо производителям, и прежде всего - поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов, инженеров, рабочих. Чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажи техники, была уверенность в надежности этой совместной работы", - подчеркнул Путин.