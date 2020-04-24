Ракеты Ирана не приспособлены под ядерное оружие, заявил Зариф

Образцы ракет и ракет-носителей на территории музея "Исламской революции и Священной обороны" в Тегеране. Архивное фото

Образцы ракет и ракет-носителей на территории музея "Исламской революции и Священной обороны" в Тегеране

ТЕГЕРАН, 24 апр – РИА Новости. Ракеты Ракеты Ирана не приспособлены для размещения на них ядерного заряда, ядерного оружия у страны все равно нет, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

По его словам, США с 2017 года третируют резолюцию СБ ООН 2231 по ядерной программе Ирана, Европа в этом плане последовала за США вместо того, чтобы соблюдать резолюцию.

"У Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, "спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять" столь ужасное вооружение", - написал министр в Twitter

US has been bullying all against UNSC Resolution 2231 since 2017.



Europe obeyed US instead of 2231.



Neither can lecture Iran based on flimsy misreadings of UNSCR 2231.



Iran neither has nukes nor missiles “DESIGNED to be capable of carrying” such horrific arms.



Guess who do? pic.twitter.com/7uG9yOXAu3 — Javad Zarif (@JZarif) April 24, 2020

Зариф напомнил об этом после того, как запуск Ираном ракеты-носителя с военным спутником подвергся критике на Западе.

В среду утром иранские военные успешно, по их заявлению, вывели первый военный спутник "Нур" ("Свет") на 425-километровую орбиту, запустив его при помощи ракеты-носителя "Касед" ("Гонец"). Иран заявлял о намерении продолжить работу в этом направлении.

Обращение министра к резолюции, на который он сослался в цитате про способность ракет нести ядерный заряд, связана с разночтениями, существующими относительно текста резолюции по вопросу использования ракет.

По его словам, страны Запада не могут читать нотации по поводу того, что Ирану можно, а что нельзя делать, исходя из своего неверного истолкования положений резолюции 2231 СБ ООН.

Комментируя итоги прошедшей операции, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Амир Али Хаджизаде сообщил иранскому телевидению, что сигнал со спутника был получен спустя 1,5 часа после его вывода на орбиту, в полной степени он заработает через 3-10 дней после того, как он будет полностью настроен.

Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в том, что вывод спутника на орбиту соответствовал резолюции ООН , в Соединенных Штатах в то же время признали успешность операции. Франция осудила запуск. МИД России в свою очередь считает, что запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции Совета безопасности ООН по иранской ядерной программе.