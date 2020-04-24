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2020-04-24T14:47
https://ria.ru/20200424/1570522240.html
Ракеты Ирана не приспособлены под ядерное оружие, заявил Зариф
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РИА Новости

Ракеты Ирана не приспособлены под ядерное оружие, заявил Зариф

14:47 24.04.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровОбразцы ракет и ракет-носителей на территории музея "Исламской революции и Священной обороны" в Тегеране
Образцы ракет и ракет-носителей на территории музея Исламской революции и Священной обороны в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
Образцы ракет и ракет-носителей на территории музея "Исламской революции и Священной обороны" в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 апр – РИА Новости. Ракеты Ирана не приспособлены для размещения на них ядерного заряда, ядерного оружия у страны все равно нет, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
По его словам, США с 2017 года третируют резолюцию СБ ООН 2231 по ядерной программе Ирана, Европа в этом плане последовала за США вместо того, чтобы соблюдать резолюцию.
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"У Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, "спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять" столь ужасное вооружение", - написал министр в Twitter.
Зариф напомнил об этом после того, как запуск Ираном ракеты-носителя с военным спутником подвергся критике на Западе.
В среду утром иранские военные успешно, по их заявлению, вывели первый военный спутник "Нур" ("Свет") на 425-километровую орбиту, запустив его при помощи ракеты-носителя "Касед" ("Гонец"). Иран заявлял о намерении продолжить работу в этом направлении.
Обращение министра к резолюции, на который он сослался в цитате про способность ракет нести ядерный заряд, связана с разночтениями, существующими относительно текста резолюции по вопросу использования ракет.
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По его словам, страны Запада не могут читать нотации по поводу того, что Ирану можно, а что нельзя делать, исходя из своего неверного истолкования положений резолюции 2231 СБ ООН.
Комментируя итоги прошедшей операции, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Амир Али Хаджизаде сообщил иранскому телевидению, что сигнал со спутника был получен спустя 1,5 часа после его вывода на орбиту, в полной степени он заработает через 3-10 дней после того, как он будет полностью настроен.
Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в том, что вывод спутника на орбиту соответствовал резолюции ООН, в Соединенных Штатах в то же время признали успешность операции. Франция осудила запуск. МИД России в свою очередь считает, что запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции Совета безопасности ООН по иранской ядерной программе.
Операция по выводу спутника на орбиту состоялась после неудачной попытки вывести в начале февраля другой спутник, запуск которого не преследовал военных целей. Еще ранее - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести сразу несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.
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