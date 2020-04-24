В России 1,3 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии, четверо на аппаратах экстракорпоральной мембранной оксигенации.
"По количеству пациентов, которые находятся сегодня в тяжелом состоянии. Их количество остается на уровне 1300", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Министр уточнил, что на аппарат ЭКМО, которые замещают функцию легких, находятся сегодня четыре пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.