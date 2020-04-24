В Севастополе нарушителям самоизоляции выписали штрафы на 25 тысяч рублей

"На сегодняшний день в отношении нарушителей режима самоизоляции составлено 413 протоколов об административном правонарушении, судами принято 22 решения о наложении штрафов на общую сумму более 25 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе правительства, отметив, что в основном это минимальные штрафы в размере одной тысячи рублей.