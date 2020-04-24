В Севастополе нарушителям самоизоляции выписали штрафы на 25 тысяч рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Более 400 административных протоколов составлено в Севастополе за нарушения режима самоизоляции, судами принято 22 решения о штрафах на общую сумму 25 тысяч рублей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"На сегодняшний день в отношении нарушителей режима самоизоляции составлено 413 протоколов об административном правонарушении, судами принято 22 решения о наложении штрафов на общую сумму более 25 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе правительства, отметив, что в основном это минимальные штрафы в размере одной тысячи рублей.
Общее число случаев COVID-19 в Севастополе к пятнице достигло 25, пятеро выздоровели.
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 апреля. В Севастополе действуют бумажные и электронные пропуска в формате QR-кода для работников жизненно важных предприятий и ведомств, которым разрешено передвигаться по городу в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса. Городская система выдачи QR-пропусков рассчитана для подачи заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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