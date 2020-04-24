ЦБ объявил о переходе к мягкой денежно-кредитной политике

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России переходит в область мягкой денежно-кредитной политики, говорится заявлении Банк России переходит в область мягкой денежно-кредитной политики, говорится заявлении ЦБ по итогам заседания совета директоров по процентным ставкам.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума начала 2014 года. Решение совпало с ожиданиями рынка.

ЦБ в прошлом году суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а на первом заседании 2020 года - еще на 0,25 процентного пункта. Однако затем в цикл смягчения денежно-кредитной политики вмешался коронавирус: на фоне усилившейся неопределенности в связи с пандемией и обвалом цен на нефть регулятор в марте взял паузу.

"Ситуация кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть", - говорится в заявлении ЦБ.

При этом, указал регулятор, ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте.