Путин отметил важность стратегического ориентира российского автопрома

"Конечно, при всей остроте текущего момента, нам важно видеть стратегические ориентиры развития автомобильной промышленности, так выстраивать партнерскую работу бизнеса, регионов, федеральных ведомств, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость отрасли, крепкие связи по всей производственной цепочке", - заявил Путин на совещании в пятницу.