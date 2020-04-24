Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках

"Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть. Это очевидно. И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета, кадры которого были показаны в эфире "России 24".