Путин отметил необходимость определить параметры поддержки автопрома

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российский автопром имеет опыт преодоления кризисных ситуаций в экономике, в том числе в период 2008-2009 годов, в настоящее время необходимо определиться с конкретными параметрами поддержки отрасли, заявил на совещании по автопромышленности президент РФ Российский автопром имеет опыт преодоления кризисных ситуаций в экономике, в том числе в период 2008-2009 годов, в настоящее время необходимо определиться с конкретными параметрами поддержки отрасли, заявил на совещании по автопромышленности президент РФ Владимир Путин

"У нас уже есть опыт антикризисной поддержки автопрома, многие коллеги, которые работали тогда, помнят эти 2009-2008 годы, в том числе на фоне глобального кризиса, с которым в то время столкнулся весь мир. Тогда своевременные адресные решения позволили производителям пройти сложный период", - сказал Путин.

Он добавил, что в указанный период "отрасль показала хорошую динамику восстановления и качественного развития".

"Конечно, текущий момент имеет свою специфику, и бизнес ее хорошо понимает на примере своих предприятий и регионов, где они работают. Поэтому, считаю важным, сегодня вместе с вами - руководителями компаний, представителями правительства обсудить и определить конкретные параметры и направления в поддержке автомобильной промышленности и всего автомобильного рынка", - заключил президент.