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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T14:43
https://ria.ru/20200424/1570521883.html
Свердловская больница отменила закупку авто за 1,5 миллиона рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570473000_0:83:1601:983_1036x0_80_0_0_d71eb699b1f7f5743b8a4e4157cdb610.jpg
РИА Новости

Свердловская больница отменила закупку авто за 1,5 миллиона рублей

14:43 24.04.2020
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© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобиля скорой помощи
Дезинфекция автомобиля скорой помощи
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Дезинфекция автомобиля скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Красноуфимская районная больница, где скончался первый в Свердловской области пациент с коронавирусом, отменила закупку автомобиля стоимостью почти 1,5 миллиона рублей, сэкономленные средства пойдут на борьбу с COVID-19, сообщил РИА Новости главный врач медучреждения Дмитрий Новоселов.
Ранее на портале госзакупок была размещена заявка больницы на седан Kia Optima, выпущенный не ранее 2019 года, серебристого, серого либо темно-серого цвета. Согласно заявке, автомобиль должен был быть оснащен автоматической коробкой передач, противоугонным устройством, круиз-контролем, раздельным климат-контролем, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, подогревом кожаных сидений и руля. Начальная (максимальная) цена госконтракта составляет 1 миллион 498 тысяч рублей.
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"Это я себе служебный автомобиль заказывал, копил на него три года. Сейчас решил, что есть более актуальные статьи. Буду ездить на старом автомобиле. Буду делать старый автомобиль, у которого миллион пробега, рихтовать. Сейчас мне нужно бороться с коронавирусом", - сказал Новоселов.
Он уточнил, что он был не в курсе, что областной департамент госзакупок разместил заявку. "Когда я увидел, когда мне доложили мои сотрудники, я его (заказ) тут же отменил", - подчеркнул главврач.
Ранее сообщалось, что у одного из пациентов Красноуфимской районной больницы, скончавшегося от пневмонии, посмертно был обнаружен коронавирус. Таким образом, 54-летний мужчина стал первой жертвой COVID-19 в регионе. Позже свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в больнице среди заболевших есть медики. По данным администрации округа, на 24 апреля в Красноуфимске коронавирус официально подтвержден у семи человек. Всего в области зарегистрированы 304 случая COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений КуйвашевСвердловская областьКрасноуфимскОбщество
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