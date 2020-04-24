Свердловская больница отменила закупку авто за 1,5 миллиона рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Красноуфимская районная больница, где скончался первый в Красноуфимская районная больница, где скончался первый в Свердловской области пациент с коронавирусом , отменила закупку автомобиля стоимостью почти 1,5 миллиона рублей, сэкономленные средства пойдут на борьбу с COVID-19, сообщил РИА Новости главный врач медучреждения Дмитрий Новоселов.

Ранее на портале госзакупок была размещена заявка больницы на седан Kia Optima, выпущенный не ранее 2019 года, серебристого, серого либо темно-серого цвета. Согласно заявке, автомобиль должен был быть оснащен автоматической коробкой передач, противоугонным устройством, круиз-контролем, раздельным климат-контролем, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, подогревом кожаных сидений и руля. Начальная (максимальная) цена госконтракта составляет 1 миллион 498 тысяч рублей.

"Это я себе служебный автомобиль заказывал, копил на него три года. Сейчас решил, что есть более актуальные статьи. Буду ездить на старом автомобиле. Буду делать старый автомобиль, у которого миллион пробега, рихтовать. Сейчас мне нужно бороться с коронавирусом", - сказал Новоселов.

Он уточнил, что он был не в курсе, что областной департамент госзакупок разместил заявку. "Когда я увидел, когда мне доложили мои сотрудники, я его (заказ) тут же отменил", - подчеркнул главврач.

Ранее сообщалось, что у одного из пациентов Красноуфимской районной больницы, скончавшегося от пневмонии, посмертно был обнаружен коронавирус. Таким образом, 54-летний мужчина стал первой жертвой COVID-19 в регионе. Позже свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в больнице среди заболевших есть медики. По данным администрации округа, на 24 апреля в Красноуфимске коронавирус официально подтвержден у семи человек. Всего в области зарегистрированы 304 случая COVID-19.