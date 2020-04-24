Власти выделили 5,2 миллиарда рублей на закупку 1200 реанимобилей

"Уже принято решение дополнительно закупить за счет федеральных средств автомобильную технику - имею в виду 1200 реанимобилей для региональных медицинских учреждений. Средства на них уже выделены, это 5,2 миллиарда рублей. Техника, столь необходимая людям в системе здравоохранения, должна поступить в регионы как можно быстрее", - заявил Путин на совещании о ситуации в отечественном автопроме.