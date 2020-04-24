Власти выделили 5,2 миллиарда рублей на закупку 1200 реанимобилей

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Власти России выделили 5,2 миллиарда рублей на закупку 1,2 тысячи реанимобилей, они должны поступить в региональные медучреждения как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже принято решение дополнительно закупить за счет федеральных средств автомобильную технику - имею в виду 1200 реанимобилей для региональных медицинских учреждений. Средства на них уже выделены, это 5,2 миллиарда рублей. Техника, столь необходимая людям в системе здравоохранения, должна поступить в регионы как можно быстрее", - заявил Путин на совещании о ситуации в отечественном автопроме.
Он также попросил правительство и глав регионов держать эту ситуацию на контроле.
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