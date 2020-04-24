В Грузии начнут снимать ограничения из-за коронавируса с 27 апреля

ТБИЛИСИ, 24 апр – РИА Новости. Правительство Правительство Грузии с 27 апреля начнет снимать ограничения, введенные в рамках чрезвычайного положения из-за коронавируса , заявил в пятницу премьер страны Георгий Гахария

Глава правительства представил в пятницу антикризисный план кабмина. В Грузии 431 человек инфицирован коронавирусом, 111 вылечились, пятеро скончались.

"Снятие ограничений должно быть поэтапным, процесс должен проходить так, чтобы в любой момент осложнения эпидемиологический ситуации мы могли бы перемотать назад или приостановить переход на следующий этап. Период между этапами будет две недели, этот интервал даст возможность увидеть, какой результат дало снятие ограничений… С 27 апреля начинается первый этап открытия экономики: с понедельника полностью будет допущено передвижение легковых автомобилей, такси, разрешается онлайн – торговля (как оптовая, так и розничная), допускается работа сервиса доставки любых продуктов и открытие некрытых аграрных рынков", - заявил Гахария на презентации.

По его словам, компании не смогут работать в том же режиме, в котором работали до пандемии. К тому же снятие ограничений коснуться лишь тех юридических лиц, которые соблюдают установленные Минздравом правила.

Глава правительства отметил, что всего разработано шесть этапов снятия ограничений, следующие этапы подразумевают разрешение на строительство, производство стройматериалов, открытие автосалонов и моек, функционирование рекреационных зон, открытие магазинов, разрешение на работу всех открытых рынков. Последний этап подразумевает открытие спорткомплексов, казино, образовательных учреждений и гостиниц.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.