Путин: автодилеры одними из первых заработают после снятия ограничений

"Что касается дилерских центров, мы вчера обсуждали это с представителями банковского сообщества. Некоторые из них прямо об этом говорили. Конечно, мы понимаем, что такое дилерские центры - это не простой магазин, там пространства большие, можно соблюдать дистанцию определенную. Все таки представители министерства здравоохранения, санитарные врачи пока опасаются прямой работы там, потому что люди туда должны будут поехать, встречаться общаться и так далее", - сказал Путин.