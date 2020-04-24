Путин: автодилеры одними из первых заработают после снятия ограничений

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Автодилеры должны заработать, как только появится возможность, они станут одними из первых предприятий, которые откроются после снятия ограничений в связи с распространением коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается дилерских центров, мы вчера обсуждали это с представителями банковского сообщества. Некоторые из них прямо об этом говорили. Конечно, мы понимаем, что такое дилерские центры - это не простой магазин, там пространства большие, можно соблюдать дистанцию определенную. Все таки представители министерства здравоохранения, санитарные врачи пока опасаются прямой работы там, потому что люди туда должны будут поехать, встречаться общаться и так далее", - сказал Путин.
"Мы понимаем, что дилерская сеть должна работать. Как только возможность будет с точки зрения безопасности для граждан, то это будут одни из первых предприятий торговли, которые откроются", - заявил президент на совещании по поддержке автопрома.
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