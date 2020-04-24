Собянин попросил направить студентов-медиков на практику из-за пандемии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мэр Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов.

Он пояснил, что свободных специалистов сейчас нет, нужны дополнительные кадры, а перевозить их из одного региона в другой — бессмысленно.

По словам Собянина, у этих студентов есть достаточные знания и мотивация, они могут оказать достойную помощь.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании сообщил, что сегодня студенты работают как волонтеры, это можно перевести в формат производственной практики. Он отметил, что готов рассмотреть этот вопрос для помощи медикам в борьбе с коронавирусом.

Также премьер-министр и глава координационного совета Михаил Мишустин сообщил, что на следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с регионами и проверит готовность больниц.

В свою очередь, Собянин призвал до понедельника закончить всю работу по планированию дополнительных мест для лечения больных коронавирусом в регионах.

Он пояснил, что сегодня этот фонд заполнен примерно на 40% от минимального плана. По словам столичного мэра, при сохранении текущей динамики по заболеваемости эти койки заполнятся в течение двух-трех недель.

"В понедельник донести до регионов дополнительный коечный фонд, который им необходимо разворачивать в ближайшие две недели. Потому что <...> для перепрофилирования той или иной клиники нужно минимум две недели. То есть то решение, которое мы с вами примем сегодня, мы получим результат в середине мая, в десятых числах", — пояснил Собянин.

По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились, 615 умерли от заболевания.

В Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.