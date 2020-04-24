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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T17:54
https://ria.ru/20200424/1570521514.html
Собянин попросил направить студентов-медиков на практику из-за пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570475359_105:66:2975:1681_1036x0_80_0_0_852ae548e2a3f13b02ce9d1736bf3170.jpg
РИА Новости

Собянин попросил направить студентов-медиков на практику из-за пандемии

14:37 24.04.2020 (обновлено: 17:54 24.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов.
Он пояснил, что свободных специалистов сейчас нет, нужны дополнительные кадры, а перевозить их из одного региона в другой — бессмысленно.
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По словам Собянина, у этих студентов есть достаточные знания и мотивация, они могут оказать достойную помощь.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании сообщил, что сегодня студенты работают как волонтеры, это можно перевести в формат производственной практики. Он отметил, что готов рассмотреть этот вопрос для помощи медикам в борьбе с коронавирусом.
Также премьер-министр и глава координационного совета Михаил Мишустин сообщил, что на следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с регионами и проверит готовность больниц.
В свою очередь, Собянин призвал до понедельника закончить всю работу по планированию дополнительных мест для лечения больных коронавирусом в регионах.
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Он пояснил, что сегодня этот фонд заполнен примерно на 40% от минимального плана. По словам столичного мэра, при сохранении текущей динамики по заболеваемости эти койки заполнятся в течение двух-трех недель.
"В понедельник донести до регионов дополнительный коечный фонд, который им необходимо разворачивать в ближайшие две недели. Потому что <...> для перепрофилирования той или иной клиники нужно минимум две недели. То есть то решение, которое мы с вами примем сегодня, мы получим результат в середине мая, в десятых числах", — пояснил Собянин.
По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились, 615 умерли от заболевания.
В Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ааа, теперь студентов отправить на заклание?! Может не нужно было массовые сокращения врачей делать для начала???
24 апреля, 14:51
Дик Котов
103111512
если карантин не соблюдать как можно медикам справится ? Медиков достаточно с лихвой, беда в том что у пациентов нет мозгов, 1 может заразить 100, и в итоге на одного медика в 100 раз больше работы
24 апреля, 15:16
Даша Светлая
94000420
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