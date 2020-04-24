Число пациентов с COVID-19 в Белгородской области превысило 220

ВОРОНЕЖ, 24 апр – РИА Новости. Число жителей Белгородской области, у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 19 до 221, из них 28 выздоровели, сообщает в пятницу областное правительство.
"По состоянию на 24 апреля 2020 года зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 — 221 (+19 за последние сутки)", - говорится в сообщении.
Выздоровели 28 пациентов, в том числе 12 за последние сутки. Число умерших не изменилось, их двое.
"Находятся в стационарах — 65, в том числе трое на ИВЛ. Находятся на амбулаторном лечении — 126. Находятся на самоизоляции — 2081", - говорится в сообщении.
Кроме того, 424 человека изолированы по контакту с заболевшими, 30 человек изолированы в обсерваторе, уклоняющихся от соблюдения режима самоизоляции — пятеро.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.