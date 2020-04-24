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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T14:37
https://ria.ru/20200424/1570521443.html
Призывавшего к митингу во Владикавказе певца обвинили в фейках
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570335132_0:175:2991:1857_1036x0_80_0_0_2d7cfbe038e3b4584f7c6f1ccd23e465.jpg
РИА Новости

Призывавшего к митингу во Владикавказе певца обвинили в фейках

14:37 24.04.2020
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© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкМитинг во Владикавказе
Митинг во Владикавказе
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 24 апр - РИА Новости. Призывавшему к несанкционированному митингу во Владикавказе певцу Вадиму Чельдиеву предъявлено обвинение в распространении фейков и применении насилия к представителю власти, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Батраз Кульчиев.
В минувший вторник Ленинский суд Владикавказа заключил Чельдиева под стражу на два месяца.
"Сегодня ему было предъявлено обвинение по статьям 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" и по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти"", - сказал адвокат.
По его словам, мера пресечения Чельдиева обжалована, "но пока нам неизвестно, на какую дату назначено [заседание], еще нет информации из суда".
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В понедельник около двух тысяч человек вышли на площадь на несанкционированный митинг, утверждая, что коронавирус не опасен, а карантин излишен. На место стянули силы МВД, которые потребовали от людей разойтись, но толпа направилась к дому правительства, сметая кордоны полицейских.
Разошлись люди через какое-то время после того, как к ним вышел глава республики Вячеслав Битаров и стороны договорились создать инициативную группу. Впоследствии Битаров раскритиковал участников акции за то, что они рисковали и своим здоровьем, и здоровьем близких. В Роспотребнадзоре в этой связи не исключили, что акция обернется "значительным ростом" числа заболевших COVID-19.
По факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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