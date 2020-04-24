Матвиенко заявила, что МЧС и Росрезерв оказались не готовы к пандемии

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нужно пересмотреть список необходимых запасов государства по линии МЧС и Росрезерва, нынешние запасы оказались не готовы к ситуации с пандемией коронавируса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Почему наши резервы оказались абсолютно не готовы к такой ситуации (с коронавирусом - ред.). Значит, нужно пересмотреть наш резервный запас по линии МЧС и по линии Росрезерва", - сказала Матвиенко в эфире "России 24".
Она не исключает, что соответствующий набор резервных средств может быть другим.
"Мы не знаем, как поведет себя вирус в будущем году, сумеем ли мы сделать вакцину", - добавила спикер СФ.
Кроме того, нельзя исключать и других угроз, считает Матвиенко, из ситуации с коронавирусом "надо сделать серьезнейшие выводы".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.