Скворцова не смогла назвать сроки выхода на плато по коронавирусу

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом ввиду быстро меняющейся ситуации, сообщил РИА Новости по итогам встречи первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
Заседание внутрифракционной группы ЕР состоялось в пятницу и было посвящено развитию коронавирусной инфекции в России и методам ее сдерживания. По словам Шхагошева, участие в видеосовещании приняли более 50 депутатов Госдумы.
"Самый главный тезис по поводу пандемии, сроков - все будет зависеть от ситуации, от того, как она будет развиваться. Меняется статистика - сначала она обнадеживающая, потом снова прибавляется число тех, кто заразился. Сейчас есть смещение в сторону регионов, что отмечалось, в том числе депутатами. Конечно, обсуждался опыт как Москвы, так и отдельных регионов. Точно сказать не взялась даже Вероника Игоревна - когда у нас будет тот самый выход на плато, о котором мы говорим, и тот самый пик", - сказал Шхагошев.
Он добавил, что поскольку вакцины от коронавируса пока нет, единственное, что сдерживает распространение инфекции - меры по самоизоляции.
"Можно с уверенностью сказать одно - учитывая, что сейчас нет лекарства, точных, вакцины, хотя очень серьезные исследования ведутся, в том числе и в ФМБА, и в "Векторе", но раз этого нет, то принятые уже меры - это единственное, что сегодня сдерживает коронавирус", - сказал депутат.
"Для депутатов было важно поговорить с профессионалом. Понятны меры, которые принимаются в сфере самоизоляции. А вот что касается вакцин, лекарств, алгоритмов лечения, которых тоже немало, но они разные - вот об этом был детальный разговор", - заключил он.
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