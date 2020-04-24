Скворцова не смогла назвать сроки выхода на плато по коронавирусу

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Адальби Шхагошев. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом ввиду быстро меняющейся ситуации, сообщил РИА Новости по итогам встречи первый зампред фракции " Единая Россия

Заседание внутрифракционной группы ЕР состоялось в пятницу и было посвящено развитию коронавирусной инфекции в России и методам ее сдерживания. По словам Шхагошева, участие в видеосовещании приняли более 50 депутатов Госдумы.

"Самый главный тезис по поводу пандемии, сроков - все будет зависеть от ситуации, от того, как она будет развиваться. Меняется статистика - сначала она обнадеживающая, потом снова прибавляется число тех, кто заразился. Сейчас есть смещение в сторону регионов, что отмечалось, в том числе депутатами. Конечно, обсуждался опыт как Москвы , так и отдельных регионов. Точно сказать не взялась даже Вероника Игоревна - когда у нас будет тот самый выход на плато, о котором мы говорим, и тот самый пик", - сказал Шхагошев.

Он добавил, что поскольку вакцины от коронавируса пока нет, единственное, что сдерживает распространение инфекции - меры по самоизоляции.

"Можно с уверенностью сказать одно - учитывая, что сейчас нет лекарства, точных, вакцины, хотя очень серьезные исследования ведутся, в том числе и в ФМБА, и в "Векторе", но раз этого нет, то принятые уже меры - это единственное, что сегодня сдерживает коронавирус", - сказал депутат.

"Для депутатов было важно поговорить с профессионалом. Понятны меры, которые принимаются в сфере самоизоляции. А вот что касается вакцин, лекарств, алгоритмов лечения, которых тоже немало, но они разные - вот об этом был детальный разговор", - заключил он.