ЦБ сохранил прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2020 год

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Центральный банк России сохранил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2020 год на уровне 15 миллиардов долларов, следует из среднесрочного прогноза регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Регулятор также сохранил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ в 2021 и 2022 годах на уровне 10 миллиардов долларов в год.

По оценке ЦБ , чистый отток капитала за 2019 год составил 18 миллиардов долларов. В среднесрочном прогнозе регулятора в феврале оценка чистого оттока за прошлый год составляла 22 миллиарда долларов.