В ЦБ сделали прогноз по росту ВВП

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%, следует из среднесрочного прогноза, который регулятор опубликовал по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Прежняя оценка Банка России предполагала, что экономика РФ вырастет на 1,5-2% по итогам текущего года.
На минувшей неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России проводит глубокий анализ ситуации и 24 апреля представит кардинально измененный макроэкономический прогноз.
Что касается прогноза Банка России по темпам роста экономики в 2021-2022 годах, то регулятор ожидает роста ВВП в следующем году на 2,8-4,8% (прежний прогноз - 1,5-2,5%), в 2022 - на 1,5-3,5% (прежний прогноз - 2-3%).
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