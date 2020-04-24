В ЦБ сделали прогноз по росту ВВП

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%, следует из среднесрочного прогноза, который регулятор опубликовал по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Прежняя оценка Банка России предполагала, что экономика РФ вырастет на 1,5-2% по итогам текущего года.

На минувшей неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России проводит глубокий анализ ситуации и 24 апреля представит кардинально измененный макроэкономический прогноз.