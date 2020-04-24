ЦБ повысил прогноз по инфляции в России

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ по итогам 2020 года до 3,8-4,8% с 3,5-4%, следует из среднесрочного прогноза, который регулятор опубликовал по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Прогноз по инфляции на 2021-2022 годы сохранен на уровне 4%.

По данным ЦБ, на динамику инфляции в этом году и после будет во многом влиять глубокое падение внутреннего и внешнего спроса на фоне пандемии. Ослабление спроса станет дезинфляционным фактором. И хотя инфляционные ожидания населения и бизнеса повысились, в условиях снижения спроса их изменение будет краткосрочным.

Динамика инфляции в марте и апреле отражает произошедшее ослабление рубля, эпизоды повышенного спроса на некоторые товары и, как следствие, временную реакцию потребительских цен, отмечают в ЦБ.