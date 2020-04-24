В Оренбурге загорелся склад со шпалами

МОСКВА/УФА, 24 апр - РИА Новости. Открытая площадка со шпалами загорелась на 500 квадратных метрах на территории путевой машинной станции в Оренбурге, тушение пожара осложняет ветер порывами до 23 метров в секунду, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании на площади 500 квадратных метров складируемых шпал на открытой площадке на территории путевой машинной станции на улице Шоссейная", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд. Тушение осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 23 метров в секунду. К ликвидации пожара сейчас привлечены 53 человека и 17 единиц техники.
Как уточнили РИА Новости в региональном ГУМЧС, "угрозы жилым домам нет, пострадавших нет".