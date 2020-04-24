В Оренбурге загорелся склад со шпалами

"Поступило сообщение о возгорании на площади 500 квадратных метров складируемых шпал на открытой площадке на территории путевой машинной станции на улице Шоссейная", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд. Тушение осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 23 метров в секунду. К ликвидации пожара сейчас привлечены 53 человека и 17 единиц техники.