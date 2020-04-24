На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
"Я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных поездок", - сказала спикер в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".
Она также отметила, что государством приняты меры по поддержке внутреннего туризма, предусмотрены льготы. "Может быть, следует законсервировать сейчас эту отрасль, поддержать ее", - сказала она.
Вместе с тем, Матвиенко уверена, что внутренний туризм получит свое развитие в этом году. "Как только позволит ситуация, граждане поедут по своей стране, будут лучше знать свою страну", - сказала она.
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