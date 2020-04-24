На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Она также отметила, что государством приняты меры по поддержке внутреннего туризма, предусмотрены льготы. "Может быть, следует законсервировать сейчас эту отрасль, поддержать ее", - сказала она.

Вместе с тем, Матвиенко уверена, что внутренний туризм получит свое развитие в этом году. "Как только позволит ситуация, граждане поедут по своей стране, будут лучше знать свою страну", - сказала она.