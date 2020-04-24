В Москве выявили более 23 тысяч нарушителей социальной дистанции

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 23 тысяч нарушителей режима самоизоляции было выявлено в Москве с момента введения ограничений из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков в пятницу.
"За последние сутки сотрудниками полиции было составлено более одной 1,4 тысячи протоколов в отношении жителей Москвы, нарушивших установленные ограничения по нахождению на улице без предусмотренных законодательством оснований. С момента введения ограничений уже было выявлено более 23 тысяч таких нарушителей", - рассказал он.
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