В Москве выявили более 23 тысяч нарушителей социальной дистанции

"За последние сутки сотрудниками полиции было составлено более одной 1,4 тысячи протоколов в отношении жителей Москвы, нарушивших установленные ограничения по нахождению на улице без предусмотренных законодательством оснований. С момента введения ограничений уже было выявлено более 23 тысяч таких нарушителей", - рассказал он.