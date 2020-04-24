Путин призвал обеспечить работу автопрома

Важно при строгом соблюдении санитарных и профилактических мер в условиях коронавируса обеспечить работу автопрома, сберечь рабочие места, заявил президент Россиив ходе совещания с представителями отрасли.

"Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям, и прежде поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранять занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов", - сказал он.