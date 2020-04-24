Многие компании одномоментно оказались в жестких условиях, заявил Путин

"Эпидемия коронавируса нарушила ритм экономической, деловой жизни и в России, и в других странах. Многие компании практически одномоментно оказались в очень жестких условиях. Резко сокращается спрос, в том числе на сложную, высокотехнологичную продукцию. Нарушаются кооперационные связи, цепочки. Последствия эпидемии ощущает и отечественная автомобильная индустрия, а ее показатели во многом отражают состояние потребительского рынка и всей экономики", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.