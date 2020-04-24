Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

"У 34 пациентов на сегодняшний день наступило выздоровление,... 152 пациента находятся на стационарном лечении, из них 15 человек на кислородной поддержке, три человека на вспомогательной вентиляции легких и четыре человека на инвазивной вентиляции легких, состояние которых оценивается как тяжелое", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.