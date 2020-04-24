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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T14:23
https://ria.ru/20200424/1570520533.html
Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308067_0:0:3140:1767_1036x0_80_0_0_22964186b59c621d988d938906533640.jpg
РИА Новости

Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

14:23 24.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей"
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Семь пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 15 пациентов находятся на кислородной поддержке, сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 24 апреля лабораторно подтверждены 245 случаев заражения коронавирусом. К 23 апреля четыре человека с COVID-19 скончались, 30 человек выздоровели. Среди пациентов в Саратовской области 12 детей от одного года до 16 лет.
"У 34 пациентов на сегодняшний день наступило выздоровление,... 152 пациента находятся на стационарном лечении, из них 15 человек на кислородной поддержке, три человека на вспомогательной вентиляции легких и четыре человека на инвазивной вентиляции легких, состояние которых оценивается как тяжелое", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин - запрещен въезд и выезд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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