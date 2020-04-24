СК начал проверку из-за жесткого задержания детского врача на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту жесткого задержания детского врача в селе Мраморское Свердловской области, сообщает в пятницу СУСК по региону.
Инцидент произошел 19 апреля. Издание e1.ru сообщило, что детский врач забыла дома сумку с документами. Поскольку их у женщины с собой не оказалось, ее задержали сотрудники ГИБДД. При этом, как уверяет сама детский врач, задержание происходило жестко. В управлении автоинспекции по региону РИА Новости сообщили, что причиной задержания врача стало ее неповиновение требованиям сотрудников ГИБДД.
"Следственным отделом по городу Полевской Следственного комитета по Свердловской области по данному инциденту проводится доследственная проверка, тщательно выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
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