СК начал проверку из-за жесткого задержания детского врача на Урале

"Следственным отделом по городу Полевской Следственного комитета по Свердловской области по данному инциденту проводится доследственная проверка, тщательно выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.