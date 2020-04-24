Ростуризм считает, что электронная путевка пока не готова к использованию

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Запуск электронной путевки в настоящее время не решит стоящих перед туристической отраслью задач, так как имеет целый ряд недоработок и не соответствует требованиям информационной безопасности, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.
Ранее в СМИ прошла информация, что "Опора России" обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением вынести на обсуждение нижней палаты парламента законопроект о внедрении системы "Электронная путевка".
"Защита прав туристов и повышение прозрачности туристского рынка является абсолютным приоритетом Ростуризма. В рамках Основных направлений деятельности правительства России на период до 2024 года мы вместе с Минэкономразвития работаем над задачей по формированию институционального фундамента отрасли, что повлечет за собой изменения нормативно-правовой базы, в том числе в части страхования ответственности туроператоров", —подчеркнули в Ростуризме.
В ведомстве уверены, что эти изменения должны обеспечить устойчивое функционирование туроператоров и сохранность средств их клиентов.
"До этого момента запуск электронной путевки не решит стоящих перед отраслью задач. Более того, по результатам обследований, которые были проведены министерством цифрового развития, существующая система технически не готова, имеет ряд существенных уязвимостей и недоработок, а также не соответствует требованиям информационной безопасности", — прокомментировали ситуацию в Ростуризме.