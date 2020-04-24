Ростуризм считает, что электронная путевка пока не готова к использованию

"Защита прав туристов и повышение прозрачности туристского рынка является абсолютным приоритетом Ростуризма. В рамках Основных направлений деятельности правительства России на период до 2024 года мы вместе с Минэкономразвития работаем над задачей по формированию институционального фундамента отрасли, что повлечет за собой изменения нормативно-правовой базы, в том числе в части страхования ответственности туроператоров", —подчеркнули в Ростуризме.