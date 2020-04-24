Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению в майские праздники

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники на фоне ситуации с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Безусловно, мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть, это очевидно", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Дать рекомендации по проведению майских праздников в условиях коронавируса предложил на заседании председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"У нас 1 Мая, 9 Мая - это, традиционно, для людей возможность отдыхать, уехать на дачу. Мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации, как проводить эти праздники с учетом всех ограничений", - сказал премьер, обращаясь к главе Роспотребнадзора.
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