Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению в майские праздники

"У нас 1 Мая, 9 Мая - это, традиционно, для людей возможность отдыхать, уехать на дачу. Мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации, как проводить эти праздники с учетом всех ограничений", - сказал премьер, обращаясь к главе Роспотребнадзора.