В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 26

САМАРА, 24 апр - РИА Новости. Общее количество жителей Самарской области, вылечившихся от коронавируса, выросло до 26, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"За все время от новой инфекции в Самарской области вылечились 26 человек", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, по состоянию на 24 апреля за сутки в Самарской области врачи выписали из больниц четырех человек, вылечившихся от коронавируса. Один из выписанных пациентов - мужчина, он поступил в больницу с пневмонией, болезнь протекала в тяжелой форме. Кроме того, выздоровела женщина, вернувшаяся из Турции, болезнь у нее протекала в легкой форме.
"Также выздоровели двое пациентов из числа контактных с человеком, вернувшимся из Москвы, болезнь протекала в легкой форме", - говорится в сообщении.
Всего в Самарской области подтверждено 185 случаев заражения COVID-19, один человек скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.