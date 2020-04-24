ПФР упростил назначение пенсий и пособий

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пенсионный фонд в условиях коронавируса упростил назначение некоторых пособий и пенсий и продлил возможность выплат без участия граждан, сообщили в пресс-службе.

По данным фонда, сегодня более 70% пенсий оформляют по электронным заявлениям.

Если у человека нет возможности подать такое заявление, специалисты ПФР звонят ему по телефону, получают согласие на назначение пенсии, после чего начинается работа по ее оформлению.

Все пенсии по инвалидности и некоторые соцвыплаты назначаются на основании данных Федерального реестра инвалидов.

Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно обращаться в ПФР для продления выплаты. Также сохраняется возможность получить пенсию по доверенности, без прописки, выплаты пенсий за границу, ежемесячные выплаты из материнского капитала.

В ПФР подчеркнули, что его специалисты никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ПИН-код от нее, а также пароль доступа к личному кабинету.