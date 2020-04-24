Коронавирус не закончится одномоментно, заявили в Роспотребнадзоре

"Мы, безусловно, сегодня понимаем, эпидемиологи четко это понимают, что ситуация не закончится одномоментно в одно прекрасное утро, она будет продолжаться. Необходимость научиться жить и работать в новых условиях - это важное понимание сегодняшнего дня, ровно для этого мы разрабатываем новые методические рекомендации для всех возможных форм деятельности, чтобы сделать такую деятельность безопасной. Придёт время, и все они, безусловно, понадобятся", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.