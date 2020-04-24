Путин проверит готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с главами регионов, проверит готовность медицинских учреждений к борьбе с коронавирусом, заявил в пятницу председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"На следующей неделе президент проведет совещание с главами регионов, проверит готовность медицинских учреждений к борьбе с распространением коронавируса", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
"Необходимо активировать работу и мобилизовать ресурсы", - заключил Мишустин.
В РФ, по последним данным, коронавирусом заболели 68 622 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.