В Чувашии число заболевших COVID-19 выросло до 348 человек

"В Чувашии 43 новых случая заражения коронавирусом. Итого 348. За последние сутки выписались еще 12 излечившихся от COVID-19", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 17 выздоровевших, таким образом, всего от коронавируса излечились 29 жителей Чувашии.

"В Чувашской Республике c начала года под наблюдением находится 3951 житель республики. На 24 апреля под наблюдением находятся 1482 человека. Из них изолированы в домашних условиях 1080 человек; госпитализированы 390 человек, включая 22 несовершеннолетних. В обсервационном отделении "Алый парус" находятся 12 человек", - отмечается в сообщении.