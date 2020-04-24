В Чувашии число заболевших COVID-19 выросло до 348 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 43 жителей Чувашии, общее число заболевших составляет 348 человек, выписаны 29 пациентов, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Чувашии было зафиксировано 305 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пять человек скончались.
"В Чувашии 43 новых случая заражения коронавирусом. Итого 348. За последние сутки выписались еще 12 излечившихся от COVID-19", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 17 выздоровевших, таким образом, всего от коронавируса излечились 29 жителей Чувашии.
"В Чувашской Республике c начала года под наблюдением находится 3951 житель республики. На 24 апреля под наблюдением находятся 1482 человека. Из них изолированы в домашних условиях 1080 человек; госпитализированы 390 человек, включая 22 несовершеннолетних. В обсервационном отделении "Алый парус" находятся 12 человек", - отмечается в сообщении.
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