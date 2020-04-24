Минздрав выпустит рекомендации для лечения детей с коронавирусом

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Минздрав России в пятницу выпустит рекомендации для лечения детей с COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня завершена работа, и выйдут методические рекомендации для лечения детей (с COVID-19 - ред.). Несмотря на то, что небольшое количество заболевания отмечается среди детей", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в эфире телеканала "Россия-24".
Он отметил, что среди заболевших COVID-19 в медицинских учреждениях есть дети старшего возраста, в том числе в тяжёлом состоянии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.