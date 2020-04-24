Роспотребнадзор заявил о снижении удельного веса коронавирусных пневмоний

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Удельный вес больных с коронавирусом, у которых развивается пневмония, снизился с 25% до 22%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Хотела бы сказать о том, что удельный вес ковидных пневмоний снизился с 25% до 22%, но за счет бессимптомных форм в общей структуре", - заявила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, кадры которого демонстрировал канал "Россия 24".
Попова отметила, что на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 355 эпидемических очагов, основное распространение болезни в России, так же как и в ряде других стран, очаговое. При этом в структуре заболеваний 35% - это больные с острыми респираторными заболеваниями, 12% - с пневмонией, 52% - бессимптомные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.