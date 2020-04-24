Роспотребнадзор заявил о снижении удельного веса коронавирусных пневмоний

Попова отметила, что на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 355 эпидемических очагов, основное распространение болезни в России, так же как и в ряде других стран, очаговое. При этом в структуре заболеваний 35% - это больные с острыми респираторными заболеваниями, 12% - с пневмонией, 52% - бессимптомные.