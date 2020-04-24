Хакасские депутаты сорвали сессию Верховного совета республики

КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Президиум верховного совета Президиум верховного совета Хакасии выяснит, почему депутаты не явились в пятницу на сессию и сорвали ее работу, сообщил журналистам председатель парламента республики Владимир Штыгашев

Режим общей самоизоляции был введен в Хакасии 1 апреля и продлен до 1 мая. При этом работа органов власти и парламента не приостановлена, но должна проходить в соответствии с соблюдением всех санитарных норм безопасности. Зал заседаний был тщательно обработан, докладчики должны были после выступления сразу же выходить из зала заседаний. Предполагалась прямая трансляция сессии.

В пресс-службе правительства республики сообщили, что из 50 депутатов на заседание явились 30. Из-за отсутствия необходимого кворума запланированная 18-я сессия не состоялась и будет перенесена.

По данным пресс-службы, депутаты должны были рассмотреть и принять сразу несколько значимых законодательных инициатив. В их числе проект закона антикризисной направленности, призванный поддержать малый и средний бизнес в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, предполагалось рассмотреть законопроект о мерах социальной поддержки приёмных семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие проекты законов.

По словам председателя ВС, накануне заседания 45 депутатов сообщили, что примут участие в работе.

"Сегодня 20 депутатов не явилось... В понедельник мы примем решение, проанализируем все эти дела. Мандатная комиссия начнет заниматься с каждым депутатом, почему он не прибыл (на сессию). Это в соответствии с законом... И дальше мы уже примем соответствующие меры. И в том числе определим, когда нам созвать сессию", - сказал Штыгашев.

По его словам, причиной неявки могли быть "интриги среди политических партий".

"Групп, которые у нас представлены. Ну, и в малой степени предписание (об ограничении работы в условиях пандемии) Роспотребнадзора председателю верховного совета - это тоже повлияло. Это повлияло на дезорганизацию работы, по сути дела, воспрепятствование действию органу государственной власти в республике. Это так можно расценивать. Поэтому мной сегодня направлено прокурору республики это предписание. Дать (предписанию) юридическую оценку", - пояснил глава ВС.