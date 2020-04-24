На Кубани объявили в розыск обучавшуюся в лагере боевиков в Сирии женщину

"Новокубанским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю в отношении 25-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности… и участии в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.

По данным следствия, она уехала в Сирию, "проходила обучение в лагере боевиков, где приобрела углубленные знания, практические умения и навыки обращения с оружием и взрывными устройствами". "После этого девушка добровольно вступила в террористическую организацию и вплоть до января 2018 года принимала участие в ее деятельности", - отмечает пресс-служба.