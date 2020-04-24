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2020-04-24T14:03
https://ria.ru/20200424/1570519290.html
На Кубани объявили в розыск обучавшуюся в лагере боевиков в Сирии женщину
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РИА Новости

На Кубани объявили в розыск обучавшуюся в лагере боевиков в Сирии женщину

14:03 24.04.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Дело возбуждено в отношении жительницы Кубани, обвиняемой в участии в деятельности террористической организации в Сирии, женщина объявлена в международный розыск, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Новокубанским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю в отношении 25-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности… и участии в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.
По данным следствия, она уехала в Сирию, "проходила обучение в лагере боевиков, где приобрела углубленные знания, практические умения и навыки обращения с оружием и взрывными устройствами". "После этого девушка добровольно вступила в террористическую организацию и вплоть до января 2018 года принимала участие в ее деятельности", - отмечает пресс-служба.
По данным ведомства, она скрывается от правоохранителей, суд ее заочно арестовал. "В настоящее время обвиняемая объявлена в международный розыск", - уточняется в релизе.
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