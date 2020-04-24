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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T14:13
https://ria.ru/20200424/1570519267.html
Калининградские власти ослабят режим самоизоляции с 29 апреля
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569504646_0:314:3072:2042_1036x0_80_0_0_52f3f50713e5c47ecfb2ad959932c8dd.jpg
РИА Новости

Калининградские власти ослабят режим самоизоляции с 29 апреля

14:13 24.04.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПост ДПС на въезде в город Калининград на Московском проспекте
Пост ДПС на въезде в город Калининград на Московском проспекте
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Пост ДПС на въезде в город Калининград на Московском проспекте. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 24 апр - РИА Новости. Калининградские власти объявили о послаблении с 29 апреля режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса — отменяются справки для передвижения жителей, откроются непродовольственные магазины и салоны красоты.
"Что касается изменения режима самоизоляции - мы приняли решение новый режим ввести со среды, 29 апреля, не с понедельника, потому что много правил, к которым предпринимателям нужно будет подготовиться. Передвигаться можно будет без справок. С 29 числа можно будет выходить на улицу, условно говоря, с ребенком", - сказал журналистам губернатор области Антон Алиханов.
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Губернатор отметил, что оставаться дома должны будут те, кто находится под медицинским наблюдением, а также люди преклонного возраста и те, у кого есть хронические заболевания. Гулять большими компаниями нежелательно, в общественных местах обязательно ношение маски. Сообщалось, что непродовольственные магазины смогут начать работу с 29 апреля, парикмахерские и салоны красоты — с 4 мая.
"Принцип будет следующий — работа чего не запрещена в постановлении, то разрешена. Это не подразумевает маневра. В постановление будут погружены санитарно-эпидемиологические правила, которые будет необходимо соблюдать. Режим изменится в 29 апреля в том случае, если не будет никаких поправок от федерального центра", - добавил Алиханов.
Режим самоизоляции объявлен в Калининградской области 31 марта. До 26 апреля для поездки на работу необходима справка от работодателя. Перемещение жителей на территории Калининградской области при наличии документа, удостоверяющего личность, возможно в случаях обращения за экстренной медпомощью, следования к ближайшему магазину, для выгула домашних животных, выноса мусора, а также следования на личном автомобиле на дачу для соблюдения режима самоизоляции.
С 28 марта в регионе была приостановлена работа всех досуговых, развлекательных и спортивных заведений и учреждений, торговых центров, точек общепита, за исключением доставки заказов. До 17 мая в регионе запрещены все массовые мероприятия. Кроме того, все прилетающие в калининградский аэропорт с 20 апреля по 17 мая должны пройти 14-дневную изоляцию — в своем жилье или условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановКалининградская областьОбщество
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