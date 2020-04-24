Калининградские власти ослабят режим самоизоляции с 29 апреля

КАЛИНИНГРАД, 24 апр - РИА Новости. Калининградские власти объявили о послаблении с 29 апреля режима самоизоляции из-за угрозы распространения Калининградские власти объявили о послаблении с 29 апреля режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса — отменяются справки для передвижения жителей, откроются непродовольственные магазины и салоны красоты.

"Что касается изменения режима самоизоляции - мы приняли решение новый режим ввести со среды, 29 апреля, не с понедельника, потому что много правил, к которым предпринимателям нужно будет подготовиться. Передвигаться можно будет без справок. С 29 числа можно будет выходить на улицу, условно говоря, с ребенком", - сказал журналистам губернатор области Антон Алиханов

Губернатор отметил, что оставаться дома должны будут те, кто находится под медицинским наблюдением, а также люди преклонного возраста и те, у кого есть хронические заболевания. Гулять большими компаниями нежелательно, в общественных местах обязательно ношение маски. Сообщалось, что непродовольственные магазины смогут начать работу с 29 апреля, парикмахерские и салоны красоты — с 4 мая.

"Принцип будет следующий — работа чего не запрещена в постановлении, то разрешена. Это не подразумевает маневра. В постановление будут погружены санитарно-эпидемиологические правила, которые будет необходимо соблюдать. Режим изменится в 29 апреля в том случае, если не будет никаких поправок от федерального центра", - добавил Алиханов.

Режим самоизоляции объявлен в Калининградской области 31 марта. До 26 апреля для поездки на работу необходима справка от работодателя. Перемещение жителей на территории Калининградской области при наличии документа, удостоверяющего личность, возможно в случаях обращения за экстренной медпомощью, следования к ближайшему магазину, для выгула домашних животных, выноса мусора, а также следования на личном автомобиле на дачу для соблюдения режима самоизоляции.

С 28 марта в регионе была приостановлена работа всех досуговых, развлекательных и спортивных заведений и учреждений, торговых центров, точек общепита, за исключением доставки заказов. До 17 мая в регионе запрещены все массовые мероприятия. Кроме того, все прилетающие в калининградский аэропорт с 20 апреля по 17 мая должны пройти 14-дневную изоляцию — в своем жилье или условиях обсерватора.