Число разводов в Москве уменьшилось на 70 процентов в апреле

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 1800 браков было зарегистрировано в Москве за первые 3 недели апреля, количество разводов за это время сократилось на 70%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления ЗАГС Около 1800 браков было зарегистрировано в Москве за первые 3 недели апреля, количество разводов за это время сократилось на 70%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы

"С 1 по 19 апреля во Дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС было подано более 2,5 тысяч заявлений, но около 30% молодоженов предпочли перенести свадьбы на более поздние даты", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что жители более ответственно стали относится к просьбам руководства Управления ЗАГС и стараются переносить регистрацию брака на лето и осень.

В управлении ЗАГС также отметили, что по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось количество расторжений брака. В 2019 году за первые три недели апреля было более 2,7 тысячи регистраций расторжения брака, в этом году – на 70% меньше.

Особой популярностью у молодоженов для регистрации брака пользуется Красная горка и первая неделя после Пасхи.

"Многие пары решили заключать браки в эти даты еще до введения ограничительных мер. Есть примета, что браки, заключенные на Красную горку, будут крепкими и счастливыми", - добавили в пресс-службе.

В первую неделю после Пасхи, накануне Красной горки, планируется зарегистрировать около 2,5 тысячи пар. В саму Красную горку, 26 апреля, будут работать Дворцы бракосочетания №1 и №3, куда было подано около 80 заявлений.

Однако уточняется, что с этих дат молодожены также постепенно переносят свои регистрации на более безопасное время. Все регистрации брака на Красную горку будут проходить только в неторжественной обстановке без присутствия гостей с соблюдением всех эпидемиологических мер.