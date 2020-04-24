Минкультуры: на поддержку музеев нужно 1,4 миллиарда рублей в месяц

МОСКВА, 24 апр- РИА Новости. На поддержку музеев в период пандемии нужно 1,4 миллиарда рублей в месяц, сообщил замдиректора департамента музеев Минкультуры России Алексей Мудров в пятницу в ходе онлайн-круглого стола Общественной палаты РФ, посвященного выполнению поручений президента РФ в сфере культуры и искусства в период пандемии.

"Сейчас у нас существует потребность, по музеям это 1,4 миллиарда рублей в месяц (поддержка музейной отрасли). Безусловно, ждем соответствующей поддержки от правительства. Разработан план выхода из кризиса", - сказал Мудров.