Матвиенко прокомментировала блокировку резолюции об ослаблении санкций

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии. Как отмечало ранее российское постпредство при ООН, 22 апреля группа западных и примкнувших к ним государств воспрепятствовала принятию предложенного Россией проекта Декларации ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Соавторами проекта выступили 34 страны ООН. Документ призывал отказаться от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран.