Матвиенко прокомментировала блокировку резолюции об ослаблении санкций

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Решение Украины и других государств заблокировать предложенную в ООН Россией резолюцию об ослаблении санкций в условиях коронавируса является безнравственным и кощунственным, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Те страны, которые заблокировали принятие декларации в таких важнейших условиях, которые сейчас происходят в мире, поступили безнравственно и бесчеловечно, я бы сказала, кощунственно", - заявила Матвиенко в эфире "России 24".
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии. Как отмечало ранее российское постпредство при ООН, 22 апреля группа западных и примкнувших к ним государств воспрепятствовала принятию предложенного Россией проекта Декларации ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Соавторами проекта выступили 34 страны ООН. Документ призывал отказаться от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран.
"Сейчас мы должны преодолеть все разногласия, в том числе идеологические. Речь ведь идет о развивающихся государствах, которые оказались сейчас в самой тяжелой ситуации", - подчеркнула Матвиенко.
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