Порядка 6,5 тысяч ГПЗУ выдано в Подмосковье за I квартал 2020 года

"За прошедший квартал в Московской области для целей проектирования выдано порядка 6,5 тысяч ГПЗУ, из которых треть – под объекты нежилого назначения. Ежемесячно процент выданных градпланов под нежилые объекты остается на уровне 30-40%, что говорит о перспективе создания новых рабочих мест в регионе в будущем" – сказал Гордиенко.