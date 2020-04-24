Порядка 6,5 тысяч ГПЗУ выдано в Подмосковье за I квартал 2020 года

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Около 6,5 тысяч градостроительных планов земельных участков было выдано в Подмосковье за первый квартал 2020 года, сообщил РИА Недвижимость председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
"За прошедший квартал в Московской области для целей проектирования выдано порядка 6,5 тысяч ГПЗУ, из которых треть – под объекты нежилого назначения. Ежемесячно процент выданных градпланов под нежилые объекты остается на уровне 30-40%, что говорит о перспективе создания новых рабочих мест в регионе в будущем" – сказал Гордиенко.
Он добавил, что лидерами по количеству выданных ГПЗУ за указанный период стали городские округа: Раменский, Домодедово, Красногорск и Мытищи.
"Стоит отметить, что из ГПЗУ, выданных для целей проектирования объектов нежилого назначения, порядка 30 % приходится на торговлю и склады, вторые по популярности – производственные объекты – 15, третьи - социальные – 10 %", - добавил Гордиенко.