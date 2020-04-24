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Новости Подмосковья
2020-04-24T14:00
https://ria.ru/20200424/1570518875.html
Порядка 6,5 тысяч ГПЗУ выдано в Подмосковье за I квартал 2020 года
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39754/04/397540463_0:74:3000:1762_1036x0_80_0_0_2fc124d0617230544af74a3352ee21d9.jpg
РИА Новости

Порядка 6,5 тысяч ГПЗУ выдано в Подмосковье за I квартал 2020 года

13:59 24.04.2020 (обновлено: 14:00 24.04.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Около 6,5 тысяч градостроительных планов земельных участков было выдано в Подмосковье за первый квартал 2020 года, сообщил РИА Недвижимость председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
"За прошедший квартал в Московской области для целей проектирования выдано порядка 6,5 тысяч ГПЗУ, из которых треть – под объекты нежилого назначения. Ежемесячно процент выданных градпланов под нежилые объекты остается на уровне 30-40%, что говорит о перспективе создания новых рабочих мест в регионе в будущем" – сказал Гордиенко.
Он добавил, что лидерами по количеству выданных ГПЗУ за указанный период стали городские округа: Раменский, Домодедово, Красногорск и Мытищи.
"Стоит отметить, что из ГПЗУ, выданных для целей проектирования объектов нежилого назначения, порядка 30 % приходится на торговлю и склады, вторые по популярности – производственные объекты – 15, третьи - социальные – 10 %", - добавил Гордиенко.
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