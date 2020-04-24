Матвиенко посетовала на непрофессионализм в миграционных вопросах

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в миграционных вопросах в России по-прежнему много "дури и непрофессионализма" и поручила конституционному и оборонному комитетам Совфеда отслеживать правоприменительную практику в этой сфере.

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об освобождении жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР) от уплаты госпошлины при получении российского гражданства.

"Столько у нас дури и непрофессионализма в миграционных вопросах, столько неоперативности, действительно жалко людей, наших соотечественников, которые хотят жить у нас в стране, работать, но... Одно снимем - другое появляется, вторую дурь снимем - третья появляется", - заявила Матвиенко.

Она поручила комитетам СФ по конституционному законодательству и по обороне отслеживать, как выполняются принятые законы в миграционной сфере.