Матвиенко посетовала на непрофессионализм в миграционных вопросах

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в миграционных вопросах в России по-прежнему много "дури и непрофессионализма" и поручила конституционному и оборонному комитетам Совфеда отслеживать правоприменительную практику в этой сфере.
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об освобождении жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР) от уплаты госпошлины при получении российского гражданства.
"Столько у нас дури и непрофессионализма в миграционных вопросах, столько неоперативности, действительно жалко людей, наших соотечественников, которые хотят жить у нас в стране, работать, но... Одно снимем - другое появляется, вторую дурь снимем - третья появляется", - заявила Матвиенко.
Она поручила комитетам СФ по конституционному законодательству и по обороне отслеживать, как выполняются принятые законы в миграционной сфере.
"Президент уже дал много поручений, пора уже создать благоприятные условия для этой категории людей. Если человек свободно говорит по-русски, то что еще надо?", - заявила спикер.