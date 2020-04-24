Матвиенко: COVID-19 показал необходимость реформирования системы ОМС

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования, нынешняя слишком "форматная", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Вы что-нибудь слышали про работу страховых компаний сейчас, в связи с коронавирусом? Которые работают в системе ОМС. Очень формальная система", - заявила Матвиенко в эфире "России 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.