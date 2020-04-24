Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-24T13:49
https://ria.ru/20200424/1570518122.html
RT победил в 16 номинациях премии Shorty Awards
https://cdn24.img.ria.ru/images/155191/68/1551916844_0:120:3072:1848_1036x0_80_0_0_8cf944edb91fca498a24e5a7f407aa04.jpg
РИА Новости

RT победил в 16 номинациях премии Shorty Awards

13:49 24.04.2020
19
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала RT
Стенд телеканала RT
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. RT одержал победу в восьми категориях премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях. Еще в восьми номинациях телеканал стал лучшим по итогам голосования интернет-пользователей
Высшую награду получили документальный проект RT к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, книга исторического проекта #Romanovs100 с элементами дополненной реальности и видеоагентство RT Ruptly.
VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), выиграл сразу в трех категориях: "Видео в Facebook", "Виртуальная реальность" и "Брендированный контент". По результатам зрительского голосования он стал лучшим в четырех номинациях.
Владимир Ильич Ленин беседует с английским писателем Гербертом Уэллсом 5 октября 1920 года
22 апреля, 18:29
RT выпустил ролики с Лениным, призывающие к самоизоляции
AR-книга проекта RT #Romanovs100, приуроченного к 100-летию со дня расстрела царской семьи, победила в категориях "Образование", "Креативное использование технологий" и "Книги и новости". Жюри Shorty Awards также присудило проекту золото и серебро в номинациях "UX/UI дизайн" и "Брендированный контент". Высшую оценку интернет-пользователей AR-книга получила в трех номинациях. В рамках проекта #Romanovs100 было опубликовано несколько тысяч фотографий из архива царской семьи.
Интерактивный проект видеоагентства RT Ruptly "Дневник группы Дятлова: Последняя страница" получил высшую награду жюри в номинациях "Мультиплатформенная кампания" и "Повествование".
"Медиаплатформа Redfish, входящая в структуру Ruptly, выиграла золото в номинации "Социальный активизм". Команда Redfish рассказывала на платформах Facebook, Twitter и Instagram о протестных движениях во Франции, Эквадоре, Чили, Боливии и других странах", — говорится в сообщении.
Соцмедиапроект Ruptly Soapbox (Maffick) стал победителем в категории "Новости и медиа".
В 2019 году проект #Romanovs100 и приложение RT360 для просмотра панорамного контента завоевали высшую награду Shorty Awards. Трансляции Ruptly с протестов "желтых жилетов" во Франции выиграли золото в номинации "Лучшее новостное освещение событий в прямом эфире", обойдя Bloomberg Media.
000000
Телеканал RT
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:39Снятие ограничений из-за COVID-19 должно быть поэтапным, заявил Володин
11:39В Свердловской области ограничения по коронавирусу продлят до 18 мая
11:36В Татарстане умер пятый пациент с коронавирусом
11:36Путин назвал жизнь Зои Космодемьянской примером преданности Родине
11:35Строительство храмов РПЦ возобновят на востоке и юго-западе Москвы
11:33Путин: у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
11:31Собянин анонсировал возложение цветов в День Победы
11:31В Тульской области умерла женщина с подозрением на COVID-19
11:30В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин
11:29Путин назвал попытки обвинить СССР в подготовке II Мировой войны бредом
11:28В Нижегородской области число заразившихся коронавирусом достигло 3886
11:25В Москве ветераны получат планшеты с функцией голосового управления
11:24Суд обязал лечить нижегородского ребенка с СМА дорогим препаратом
11:24В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 175
11:22В Тульской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
11:19Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
11:19В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1725
11:18Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков
11:17Володин заявил об эффективности ограничений по коронавирусу в Москве
11:16В ГУМВД опровергли слухи об отказе конвоиров везти Воронцова в суд
Лента новостейМолния