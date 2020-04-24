RT победил в 16 номинациях премии Shorty Awards

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. RT одержал победу в восьми категориях премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях. Еще в восьми номинациях телеканал стал лучшим по итогам голосования интернет-пользователей
Высшую награду получили документальный проект RT к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, книга исторического проекта #Romanovs100 с элементами дополненной реальности и видеоагентство RT Ruptly.
VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), выиграл сразу в трех категориях: "Видео в Facebook", "Виртуальная реальность" и "Брендированный контент". По результатам зрительского голосования он стал лучшим в четырех номинациях.
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AR-книга проекта RT #Romanovs100, приуроченного к 100-летию со дня расстрела царской семьи, победила в категориях "Образование", "Креативное использование технологий" и "Книги и новости". Жюри Shorty Awards также присудило проекту золото и серебро в номинациях "UX/UI дизайн" и "Брендированный контент". Высшую оценку интернет-пользователей AR-книга получила в трех номинациях. В рамках проекта #Romanovs100 было опубликовано несколько тысяч фотографий из архива царской семьи.
Интерактивный проект видеоагентства RT Ruptly "Дневник группы Дятлова: Последняя страница" получил высшую награду жюри в номинациях "Мультиплатформенная кампания" и "Повествование".
"Медиаплатформа Redfish, входящая в структуру Ruptly, выиграла золото в номинации "Социальный активизм". Команда Redfish рассказывала на платформах Facebook, Twitter и Instagram о протестных движениях во Франции, Эквадоре, Чили, Боливии и других странах", — говорится в сообщении.
Соцмедиапроект Ruptly Soapbox (Maffick) стал победителем в категории "Новости и медиа".
В 2019 году проект #Romanovs100 и приложение RT360 для просмотра панорамного контента завоевали высшую награду Shorty Awards. Трансляции Ruptly с протестов "желтых жилетов" во Франции выиграли золото в номинации "Лучшее новостное освещение событий в прямом эфире", обойдя Bloomberg Media.