RT победил в 16 номинациях премии Shorty Awards

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. RT одержал победу в восьми категориях премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях. Еще в восьми номинациях телеканал стал лучшим по итогам голосования интернет-пользователей

AR-книга проекта RT #Romanovs100, приуроченного к 100-летию со дня расстрела царской семьи, победила в категориях "Образование", "Креативное использование технологий" и "Книги и новости". Жюри Shorty Awards также присудило проекту золото и серебро в номинациях "UX/UI дизайн" и "Брендированный контент". Высшую оценку интернет-пользователей AR-книга получила в трех номинациях. В рамках проекта #Romanovs100 было опубликовано несколько тысяч фотографий из архива царской семьи.