Порошенко прокомментировал возможное назначение Саакашвили вице-премьером

"Я считаю, что этот пример, про который вы спрашиваете (о назначении Саакашвили вице-премьером – ред.), ярко демонстрирует, что "скамья запасных" закончилась, она превратилась в табуретку. В то же время, не ждите, пожалуйста, от меня каких-то личных оценок. Я твердо настаиваю: есть государственная ответственность, есть государственный интерес и какие-либо личные отношения нужно отбросить", - заявил Порошенко журналистам в пятницу.