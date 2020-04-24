Порошенко прокомментировал возможное назначение Саакашвили вице-премьером

КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что возможное назначение экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили говорит о том, что у власти закончилась "скамья запасных".
Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа".
24 апреля, 11:09Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины
"Я считаю, что этот пример, про который вы спрашиваете (о назначении Саакашвили вице-премьером – ред.), ярко демонстрирует, что "скамья запасных" закончилась, она превратилась в табуретку. В то же время, не ждите, пожалуйста, от меня каких-то личных оценок. Я твердо настаиваю: есть государственная ответственность, есть государственный интерес и какие-либо личные отношения нужно отбросить", - заявил Порошенко журналистам в пятницу.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик наследующий день вернулся на Украину.