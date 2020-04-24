СК проверит инцидент с пенсионеркой, которую ударили в магазине в Москве

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить информацию СМИ о пенсионерке, которую могли ударить из-за несоблюдения социальной дистанции в столичном магазине, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях появилась информация о мужчине, который в магазине ударил пожилую женщину, стоявшую позади него, в результате она упала и ударилась о полки. Столичные следователи организовали проверку.
"Журналисты отмечают, что причиной поведения мужчины якобы стало несоблюдение социальной дистанции пенсионеркой. Александр Бастрыкин дал указание тщательно проверить все аспекты, озвученные в материале СМИ, и дать правовую оценку действиям мужчины в отношении пожилой женщины", - говорится в сообщении.